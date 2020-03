Kamer wil alle lijken nu uit de kast bij de Belastingdienst

Als er nog meer problemen zijn bij de Belastingdienst dan er nu al bekend zijn, dan wil de Tweede Kamer dat graag snel weten. De afgelopen week moest staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) opnieuw een aantal miskleunen van de fiscus opbiechten, van onterechte invorderingen tot te hoge aanslagen bij de vermogensbelasting.

Vijlbrief is sinds eind januari verantwoordelijk voor onder meer de belastinginning, zijn collega Alexandra van Huffelen met name voor het toeslagengedeelte. De Tweede Kamer spreekt woensdag voor het eerst met beide bewindspersonen over de puinhoop bij de fiscus die hun voorganger Menno Snel eind vorig jaar de kop kostte.

Daarbij gaat het vooral over de ‘nieuwe’ blunders die de laatste tijd aan het licht zijn gekomen. “Twee staatssecretarissen en het lijkt alsof we nu twee keer zoveel problemen hebben,” zegt GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. “Zij zijn net begonnen en meteen een paar lijken uit de kast”, aldus Farid Azarkan van DENK.

CDA’er Pieter Omtzigt stelt voor de staatssecretarissen nog een paar weken te geven “om nog een paar kasten open te maken” bij de fiscus. Zij moeten bij de dienst duidelijk maken dat dit het moment is om schoon schip te maken en misstanden te melden. “Anders hebben we als Kamer een probleem met wat er dan niet gemeld is.”

Ook het bestaan van een geheime zwarte lijst waarop burgers terechtkwamen bij vermoedens of signalen van fraude, verbijstert Kamerleden. RTL Nieuws en Trouw onthulden afgelopen weekeinde het bestaan van die lijst met 180.000 namen erop, waarop het ministerie ook met de billen bloot moest. Voormalig staatssecretaris Snel had juist expliciet ontkend dat zo’n lijst er was.

SP’er Renske Leijten wil van Vijlbrief en Van Huffelen weten of zij al eerder wisten van die zwarte lijst. “En als u het wist, waarom heeft u het dan niet gemeld?”