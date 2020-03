Nederlandse verdachten van miljoenenfraude opgepakt

Zes Nederlanders die worden verdacht van miljoenenfraude zijn dinsdag gearresteerd. Dat maakte de politie, die samenwerkte met de Europese organisatie voor justitiële samenwerking Eurojust, woensdag bekend. Eén persoon is nog voortvluchtig. Drie van de verdachten werden opgepakt in de Spaanse steden Madrid en Marbella. De anderen werden aangehouden in Haarlem, Zandvoort en Lelystad.

Het zestal, allemaal tussen de 40 en 59 jaar oud, zou miljoenen euro’s hebben verdiend met zogeheten boilerroomfraude. Oplichters bellen dan met slachtoffers en bieden hen mooie investeringen aan. Om het vertrouwen van de gedupeerden te krijgen, wordt in eerste instantie een klein geldbedrag gevraagd. Op nepwebsites met live-wisselkoersen zien de slachtoffers vervolgens hun geld snel meer waard worden, wat hen overhaalt grotere investeringen te doen. Als mensen hun geld dan willen laten uitkeren, kan dat niet.

Volgens de politie zijn veertig mensen in de truc van de Nederlandse verdachten getrapt. De gedupeerden zouden in totaal zes miljoen euro hebben geïnvesteerd, maar zagen geen euro terug.

Bij invallen dinsdag in Spanje en Nederland is volgens Eurojust veel bewijsmateriaal gevonden. Ook is beslag gelegd op bankrekeningen en een vakantiewoning.