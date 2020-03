Nijmegen en Arnhem gaan ruim 50.000 woningen bouwen

Nijmegen en Arnhem en de omliggende gemeenten gaan de komende twintig jaar versneld 50.000 tot 60.000 woningen bouwen. Tegelijkertijd worden sociaal-economisch zwakke wijken in de steden aangepakt. Dat staat in de woondeal, die de gemeenten en de provincie Gelderland hebben gesloten met minister Stientje van Veldhoven van Wonen.

In de regio is sprake van een groot woningtekort. Nijmegen staat in de landelijke top 3. Beide steden liepen grote schade op in de Tweede Wereldoorlog. Daardoor zijn er veel naoorlogse wijken, die dringend aan vervanging toe zijn. Woningcorporaties constateren dat ze te veel grote gezinswoningen hebben, maar veel te weinig woonruimte voor kleine huishoudens. Tegelijkertijd groeit de regio sneller dan vergelijkbare steden in het land, onder andere door verhuizingen vanuit de Randstad. De verstedelijking zorgt voor nijpende mobiliteitsproblemen.

Nijmegen gaat het stadsdeel Dukenburg en het westelijke deel van de stad aanpakken. Arnhem richt zich vooral op vijf wijken aan de oostkant van de stad. In die wijken is sprake van meer werkloosheid, kinderarmoede, radicalisering en gevoeligheid voor ondermijning. Voor dit gebied met 30.000 inwoners zijn in de woondeal aparte afspraken gemaakt.

Het rijk wil dat Arnhem en Nijmegen zich profileren als “de groenste metropoolregio van Nederland”. Met Amsterdam, de zuidelijke Randstad, Utrecht, Eindhoven en Groningen zijn eerder woondeals gesloten.