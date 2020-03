Pathé teleurgesteld om uitstel James Bondfilm

Bioscoopketen Pathé baalt ervan dat de première van de nieuwste James Bondfilm van volgende maand is uitgesteld. Een woordvoerder laat woensdag aan entertainmentsite BuzzE weten het “teleurstellend” te vinden. “Net als de bezoekers keken we erg uit naar de film. We hadden ze die graag geboden.”

De makers van No Time To Die maakten woensdag bekend dat de première maanden wordt opgeschoven. Een precieze reden werd niet gegeven, maar volgens de zegsman heeft het te maken met het feit dat onder meer in China meerdere bioscopen zijn gesloten vanwege het coronavirus.

Pathé snapt wel waarom is besloten de 25e 007-film uit te stellen. “We snappen het besluit en kunnen niet anders dan volgen.”

Fans keken reikhalzend uit naar 2 april, maar moeten nu geduld hebben tot 12 november. Mensen die al kaartjes hebben gekocht voor de eerste voorstellingen, worden deze week geïnformeerd over de mogelijkheden.