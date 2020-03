Poli’s Amsterdams ziekenhuis dicht om medewerker met coronavirus

Twee poliklinieken van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam zijn woensdag gesloten vanwege een medewerker die besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat maakte het ziekenhuis bekend. De medewerker, die met lichte symptomen thuis in quarantaine zit, was op vakantie geweest in Noord-Italië en heeft daarna vier dagen in het ziekenhuis gewerkt.

De poliklinische afdelingen van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) op locatie Oost en West, waar de besmette persoon werkzaam is, zijn daarom uit voorzorg gesloten.

Patiënten die in contact geweest zijn met de ziekenhuismedewerker krijgen bericht van het OLVG. Ook neemt het ziekenhuis contact op met patiënten die een afspraak hebben staan bij de poliklinieken. Het OLVG benadrukt dat zieken die op andere afdelingen liggen gewoon zorg krijgen.

De besmette persoon kreeg na terugkomst van vakantie klachten en werd daarom getest op het virus. Ook het RIVM heeft een test gedaan, maar die uitslag volgt nog.

In Italië zijn ruim 2500 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Zeker 79 stierven daar aan de gevolgen. Met name het noorden van het land, waar de OLVG-medewerker op vakantie was, is hard getroffen.