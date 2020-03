Rapper Frenna annuleert show Suriname om ‘moordaanslag’

De Nederlandse rapper Frenna heeft een optreden in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo afgezegd op advies van de Nederlandse autoriteiten. Dat laat de artiest weten in een bericht op zijn Facebookpagina. De Surinaamse krant De Ware Tijd meldt op basis van justitiële bronnen dat er in Paramaribo een moordaanslag op hem is beraamd.

Frenna zou aankomende zaterdag optreden. Francis Edusei, zoals hij eigenlijk heet, schrijft dat hij “een negatief reisadvies van de Nederlandse autoriteiten” heeft gekregen. “Ik zal dit advies, met pijn in mijn hart, moeten opvolgen en mijn reis en show moeten annuleren.”

Lustig Events, de organisatie achter het optreden, bevestigt dat de show is gecanceld. Voor de reden verwijst de organisatie naar het Facebookbericht van Frenna. Verder meldt Lustig Events zijn “uiterste best” te hebben gedaan om de rapper naar Suriname te krijgen. “Maar het is ons helaas niet gelukt.”