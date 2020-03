‘Ridouan Taghi regelde moord Wiersum via moordmakelaar’

Ridouan Taghi heeft de moord op Derk Wiersum via een moordmakelaar geregeld. Dat staat in informatie die aan het onderzoeksteam is aangeleverd door het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de recherche. Dat zei het Openbaar Ministerie woensdag in een toelichting op de stand zaken in het onderzoek, tijdens een inleidende zitting tegen verdachte Anouar T. (26), een verre neef van Taghi.

De TCI-informatie meldt verder dat er voor de moord met gescheiden dadergroepen is gewerkt. Er waren zogeheten spotters actief, personen die onder meer voorverkenningen doen. Daarnaast opereerden er hitters, de daadwerkelijke uitvoerders van de moord. Er werd gecommuniceerd via cryptotelefoons.

Volgens het OM komt de TCI-informatie over de hitters en spotters overeen met het bewijs dat nu toe in het onderzoek is verzameld. Ook daarin is sprake van gescheiden groepen.

Derk Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in dat proces.