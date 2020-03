Tot nog toe geen verdere besmettingen in ziekenhuis Gorinchem

Geen van de medewerkers van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem van wie de testresultaten binnen zijn, heeft het nieuwe coronavirus opgelopen. Het wachten is nog op de resultaten van drie medewerkers die klachten hebben. Zij zijn later getest dan hun collega’s. Inmiddels staat van 19 van de 22 medewerkers bij wie een test is gedaan vast dat ze niet zijn besmet.

Het ziekenhuis en de Lingepolikliniek in Leerdam gingen zondag dicht voor bezoekers en nieuwe patiënten, omdat een vrouw uit Nieuwendijk (Noord-Brabant) die een week in het ziekenhuis lag, het virus bleek te hebben. Net als bij een patiënt die in het Maasstad Ziekenhuis lag, werd de besmetting pas ontdekt nadat ze was overgeplaatst naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Het ziekenhuis in Gorinchem verklaarde eerder dat er geen reden was om te vermoeden dat de vrouw, die ernstige luchtwegklachten had, besmet was met het coronavirus. Ze was niet op reis geweest en ook geen contact gehad met mensen bij wie een besmetting was geconstateerd.

Diverse afdelingen van het Beatrixziekenhuis zijn weer in bedrijf en nieuwe patiënten zijn ook weer welkom. De poliklinieken zijn woensdag nog gesloten, net als de hoofdingang.