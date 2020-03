TUI gaat vakantiegangers Noord-Italië niet repatriëren

Reisorganisatie TUI gaat reizigers die in Noord-Italië verblijven niet repatriëren. Momenteel zitten er in het gebied 155 wintersporters en twee “stedenreizigers” die bij TUI hebben geboekt. Zij mogen zelf besluiten of ze hun vakantie willen afmaken. Eventuele kosten voor een eerder vertrek zijn voor rekening van de reizigers en hun reisverzekering. Dat heeft TUI woensdagochtend laten weten in een reactie op het dinsdagavond aangescherpte reisadvies voor Noord-Italië.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af te reizen naar het gebied, waar het coronavirus om zich heen grijpt, als dat niet noodzakelijk is. Eerder gold het scherpere ‘oranje’ reisadvies alleen voor een klein gebied ten zuiden van Milaan. Dat is nu uitgebreid tot heel Noord-Italië, inclusief onder meer Genua en Bologna.

TUI laat verder weten contact op te nemen met klanten die nog moeten vertrekken naar Noord-Italië. Zij mogen kosteloos een ander skigebied of andere stad uitzoeken. Lukt dat niet, dan mogen zij kosteloos annuleren. Dit geldt vooralsnog overigens alleen voor vertrekken tot en met 15 maart. “Wij volgen de situatie nauwlettend en passen de datum daar steeds op aan”, laat TUI weten in een verklaring. Het aanbod geldt op dit moment dus niet voor autovakanties voor komende zomer.

Sunweb liet dinsdagavond al weten dat wie via deze reisorganisatie aan het wintersporten is in Noord-Italië, zelf mag beslissen of de vakantie wordt afgemaakt of afgebroken. Onder de circa duizend Sunweb-vakantiegangers daar is een groep van negenhonderd Vindicat-studenten. Als die naar huis willen, gaat Sunweb dat regelen. De andere toeristen zijn veelal met eigen vervoer gekomen en ze kunnen ook weer zelf terugrijden, aldus Sunweb.

Sommige verzekeraars vergoeden overigens een reis die wordt afgezegd vanwege een ‘oranje’ reisadvies.