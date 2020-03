Twee weken geen bloed van donor die in Italië was

Sanquin, de organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt, vraagt in verband met het nieuwe coronavirus donoren die in een risicogebied zijn geweest daarna twee weken lang geen bloed te geven. Plasma is wel welkom.

Het gaat in de nieuwe aanpassing feitelijk om mensen die in Noord-Italië waren. Mensen die in Azië zijn geweest, mogen al nooit bloed geven in de eerste maand nadat ze weer in Nederland zijn teruggekeerd.

De maatregel is getroffen om het bloed voor de ontvangers veilig te houden.