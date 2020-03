Uitzonderlijk korte griepepidemie is ten einde

De griepepidemie in Nederland is nu alweer officieel ten einde. Gezondheidsinstituut Nivel meldt dat de epidemie slechts drie weken heeft geduurd. De afgelopen tien jaar hielden griepgolven gemiddeld dertien weken aan. De laatste zeer kortstondige griepepidemie was in 2011-2012: die duurde vier weken. In 2002-2003 hield de griepepidemie twee weken aan.

Terwijl het nieuwe coronavirus het nieuws domineerde, dook het aantal mensen dat zich met griepachtige verschijnselen bij de huisarts meldde onder de grens die het Nivel aanhoudt voor een epidemie. Dat is nu twee weken achtereen het geval, waarmee de epidemie volgens de normen van het instituut is afgelopen.

Vorige week kwam het aantal patiĆ«nten op 47 per 100.000 inwoners. De grens voor het stempel ‘epidemie’ ligt bij 58 op de 100.000 Nederlanders.

“Dit wil niet zeggen dat er geen griep meer voorkomt in Nederland”, benadrukt het Nivel. Bij ongeveer 30 procent van de patiĆ«nten met griepachtige klachten bij wie een monster is afgenomen, werd een influenzavirus aangetoond. Mensen die wat koorts hebben, gammel zijn en hoesten kunnen ook verkouden zijn.