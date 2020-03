Wolf doodgereden op Noord-Veluwe

Op de Noord-Veluwe in de buurt van Epe is woensdagmorgen een jonge wolf doodgereden. Dat heeft boswachter Ger Verwoerd van Geldersch Landschap en Kasteelen gezegd. Verwoerd vond het dode dier. Het kadaver is inmiddels voor onderzoek naar het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht gebracht.

Het centrum verricht sectie op de wolf en doet onderzoek naar de doodsoorzaak. De Wageningse universiteit doet DNA-onderzoek en heeft de plek onderzocht waar het dier is gestorven.

Volgens boswachter Verwoerd gaat het om een jong mannetje. Of de doodgereden wolf een jong is uit het nest dat vorig jaar werd geboren op de Noord-Veluwe moet uit het onderzoek blijken. Het wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging gaat daar wel vanuit, zegt Glenn Lelieveld. “Aan foto’s van het gebit is te zien dat het om een jong dier gaat waarvan het gebit nog niet erg is afgesleten.” Daarnaast heeft de aanrijding plaatsgehad in het territorium van het wolvenpaar op de Noord-Veluwe dat vorig jaar jongen kreeg.

Vorig jaar zijn vijf welpen geboren. Hoeveel jonge wolven nog in leven zijn, is niet bekend. “Het is normaal dat de helft van elk nest wolven het eerste jaar niet overleeft. Doodsoorzaak is meestal een aanrijding, maar soms krijgen ze ook een dodelijke trap van bijvoorbeeld een edelhert”, aldus Lelieveld. Wolvendeskundigen verwachten dat het wolvenpaar op de Veluwe dit voorjaar weer voor jongen gaat zorgen.

De automobilist die de wolf in de schemering aanreed, had dat gemeld bij de politie. Die waarschuwde volgens Verwoerd het Groen Netwerk, een samenwerkingsverband van boswachters. Verwoerd werd ingeschakeld om met een hond te gaan zoeken in de buurt van de aanrijding. Op enige afstand van de weg in de bossen vonden boswachter en hond het inmiddels overleden dier. Een wolvenkenner heeft het dode dier opgehaald en naar Utrecht vervoerd, aldus Verwoerd.