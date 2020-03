Zeeland wil minimaal 50 miljoen euro als compensatie

De provincie Zeeland wil minimaal 50 miljoen euro van de kabinet als compensatie omdat de marinierskazerne niet in Vlissingen komt. Dat bevestigt een woordvoerder van het college van Gedeputeerde Staten in Zeeland na een bericht hierover in het AD.

In een brief van het dagelijks provinciebestuur aan de Provinciale Staten van Zeeland wordt gesteld dat er volgens voorlopige schattingen ruim 20 miljoen euro directe kosten zijn gemaakt en er ongeveer 30 miljoen euro aan gederfde inkomsten zijn, zoals onroerendezaakbelasting. De brief is een voorzet voor de vergadering van Provinciale Staten Zeeland die woensdagavond plaatsvindt.

Daarnaast komen er nog besprekingen over het vaststellen van de compensatie voor het niet komen van de mariniers en de daardoor geleden imagoschade. Deze besprekingen worden begeleid door een bestuurlijke kerngroep waarin de Provincie, gemeente Vlissingen en ook het waterschap zitting hebben.