Amsterdams kinderdagverblijf weer open na sluiting om coronavirus

Het kinderdagverblijf in Amsterdam-Zuidoost dat vorige week sloot omdat een moeder van een kind besmet is met het coronavirus, gaat vrijdag weer open. Een woordvoerder bevestigt dit na een bericht bij de lokale zender AT5. Aanvankelijk werd gedacht dat het jongste kind van de Amsterdamse vrouw ook besmet was, maar dat bleek uit latere testen toch niet het geval. “We hebben nu een schriftelijke bevestiging van de GGD dat het jongetje niet ziek is”, vertelt de woordvoerder.

Ook is volgens hem uit onderzoek gebleken dat er – behalve de partner van de vrouw – geen andere mensen door haar zijn besmet. Daarop heeft de vestiging van CompaNanny alle ouders laten weten dat ze vrijdag hun kind weer kunnen brengen.