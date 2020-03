Groningse studenten dag eerder naar huis

De negenhonderd Groningse studenten die skivakantie vieren in een coronarisicogebied in Sestriere in Italië, komen een dag eerder terug. Ze vertrekken op vrijdag naar huis. Niet dat het medisch nodig is, maar om de gemoederen een beetje te bedaren. Dat zegt de rector van studentenvereniging Vindicat, Floris Hamann (23), in reactie op een bericht van RTL Nieuws. Hij benadrukt dat het een eigen, vrijwillige keuze is.

Hij wil rekening houden met de gemoedstoestand van leden en verwanten. Voor zover hij weet, zijn er geen reizigers met klachten. Hij vertrouwt er verder op dat de studenten na hun terugkeer hun eigen verantwoordelijkheid nemen en dus de richtlijnen van de instanties in acht nemen, zoals thuisblijven bij klachten. Zelf wil hij niet adviseren over naar college of bijvoorbeeld de kroeg gaan, zegt hij desgevraagd.

De GGD zegt dat de bussen gefaseerd worden opgevangen “op een locatie in Nederland”. De terugkeerders zullen niet alleen worden geïnformeerd, maar er zal ook worden gekeken of er toch klachten zijn. Het zal flink wat menskracht vergen.

De groep, die voornamelijk met bussen reist, vertrok afgelopen zaterdag “na overleg met experts” toen in de omgeving van het reisdoel al diverse coronabesmettingen waren. Dinsdag volgde het aangescherpte advies om het noorden van Italië alleen te bezoeken als het echt nodig is.