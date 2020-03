Indische gemeenschap ‘verklaart oorlog’ aan de staat der nederlanden

Zondag 8 maart aanstaande vindt op de Dam in Amsterdam de ‘Dag van de opstand’ plaats, waarop de Indische gemeenschap symbolisch de oorlog verklaart aan de Nederlandse Staat. De manifestatie vraagt aandacht voor het uitgebleven rechtsherstel voor de duizenden oorlogsslachtoffers uit voormalig Nederlands-Indië.

De datum verwijst naar 8 maart 1942, de dag waarop het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) capituleerde voor de Japanse bezetter. Tijdens de Japanse bezetting van de kolonie zijn duizenden Nederlandse militairen en burgers omgebracht en gestorven door honger, uitputting en mishandeling. Na de Japanse capitulatie en aansluitend de gewelddadige Bersiap-periode en koloniale oorlog heeft rechtsherstel voor de oorlogsslachtoffers nauwelijks plaatsgevonden.

Zo beweerde de Nederlandse Staat steevast dat de uitbetalingsverplichting van de salarissen van KNIL-militairen en ambtenaren over 3,5 jaar Japanse bezetting (de zogeheten backpay) overgedragen is aan de Indonesische regering. Waardoor uitbetaling onmogelijk bleek. Archiefonderzoek bewijst dat deze overdracht nooit plaatsgevonden heeft: de schuldverplichting berust tot op de dag van vandaag bij de Nederlandse Staat.

Daarnaast betreft het uitgebleven rechtsherstel nooit uitbetaalde bank- en spaarsaldi, verzekeringspolissen en buitenlandse compensatiegelden. Marga Klompé, minister van Maatschapelijk Werk, gaf in 1958 tijdens een privéonderhoud toe dat “de Indische mensen geofferd zijn voor grotere belangen”. De huidige waarde van de reeks financiële dossiers bedraagt ten minste 36,5 miljard euro. Dit werd tijdens het Rondetafelgesprek van 30

september 2019 in de Tweede Kamer door onderzoeksjournalist Griselda Molemans gepresenteerd aan de kamerleden.

Initiatiefnemers Peggy Stein en Anton te Meij van het Indisch Platform 2.0/Meldpunt Indische Kwestie benadrukken dat deze zogeheten Indische Kwestie zich inmiddels 75 jaar voortsleept.”Dertig naoorlogse kabinetten hebben de openstaande schuld aan de Indische gemeenschap grotendeels genegeerd. Om de zoveel tijd is er wat met geld gestrooid om de gemoederen te bedaren, maar de eerste generatie oorlogsslachtoffers is op een ronduit schandalige manier behandeld.”

“Voor hen staan we nu op. Om onze grootouders en ouders eindelijk een stem te geven. Zelf waren ze hiertoe niet in staat omdat ze na aankomst in Nederland met een grote schuld voor hun tijdelijk verblijf in contractpensions opgezadeld werden en monddood gemaakt. Je kunt onmogelijk 75 jaar vrijheid vieren wanneer je de openstaande morele en juridische schuld aan deze oorlogsslachtoffers niet erkent en regelt.”

De Dag van de Opstand vindt plaats tussen 12.30 en 18 uur op de Dam in Amsterdam. Sprekers zijn onder meer Marion Bloem (schrijver en documentairemaker), Frans Leidelmeijer (kunsthandelaar), Sylvia Pessireron (voorzitter Task Force Indisch Rechtsherstel), Michael Passage (Southern California Indo’s), Griselda Molemans (onderzoeksjournalist) en enkele kinderen en kleinkinderen van oorlogsslachtoffers.

Het afsluitende optreden wordt verzorgd door de Molukse band Massada. De bandleden benadrukken hierbij dat ook hun eigen KNIL-vaders, trouw aan de Nederlandse vlag, jarenlang vergeefs streden om hun backpay uitbetaald te krijgen.

bron: deIndischekwestie.nl