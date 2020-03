MH17-dossier omvat 36.000 pagina’s

Het dossier van het Openbaar Ministerie in de strafzaak over het neerhalen van vlucht MH17 omvat momenteel zo’n 36.000 pagina’s. Dat zijn 102 ordners.

Het OM laat weten dat het dossier eveneens verwijzingen bevat naar duizenden multimediabestanden, zoals foto’s, video’s en websites. In totaal gaat dit om meer dan 6000 bestanden. Overigens bestaan er zaken met een nog groter dossier, zoals bijvoorbeeld het liquidatieproces Passage en de zaak tegen Willem Holleeder. Daarvoor had het OM respectievelijk 300 en maar liefst 1000 ordners informatie verzameld.

Het monsterproces over MH17 begint maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Er zijn vier verdachten: drie Russen en een man uit Oekraïne. De kans is groot dat geen van de verdachten aanwezig zal zijn bij het proces.

Vlucht MH17 werd juli 2014 neergehaald. Alle 298 inzittenden, onder wie 193 Nederlanders, kwamen om het leven.