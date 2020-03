Minister komt met advertenties voor corona-telefoonnummer

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) komt vrijdag met advertenties in de krant om het corona-telefoonnummer extra onder de aandacht te brengen. Volgens de minister is het informatienummer 0800-1351 een “handige” toevoeging voor mensen met vragen over het virus.

Om de snelheid te waarborgen komt de informatie uit de advertenties ook op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Dat is in deze tijd het handigste”, zegt de minister.

De websites worden gebruikt om acuut nieuws zo snel mogelijk te delen. “Als ik een papieren medium kies, denk ik dat er vertraging kan optreden in de berichtgeving”, zegt Bruins daarover.

Het CDA pleitte voor extra updates vanuit de overheid op radio en televisie voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Bruins voelt hier weinig voor, omdat de dagelijkse nieuwsprogramma’s dit al doen.