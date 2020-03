Het storten van de afvalstof granuliet heeft geen schadelijke gevolgen. Dat komt naar voren uit verschillende onderzoeken die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten doen na een uitzending van Zembla over het storten van granuliet in natuurplas Over de Maas. Er komt wel nog een extra onderzoek naar de effecten voor het milieu van de stof om omwonenden van Over de Maas gerust te stellen.