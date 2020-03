OM in september met strafeis tegen oud-voorman No Surrender

De rechtbank in Groningen heeft de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers, die drie dagen duurde, afgerond. Het Openbaar Ministerie (OM) komt in september met de strafeis.

Het requisitoir is eerder niet mogelijk. Met Kuipers worden drie andere personen verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Alle verdachten en hun advocaten dienen aanwezig te zijn wanneer het OM de strafeisen bekendmaakt. Door volle agenda’s wordt dit pas 28 september.

Kuipers (55) wordt verdacht van twaalf strafbare feiten begaan tussen 2014 en 2017. Naast het aanvoeren van een criminele organisatie gaat het onder meer om mishandeling en afpersing. Bij een deel vermoedt het OM ‘bad standings’, een oneervol ontslag uit No Surrender die geregeld gepaard gaat met geweld.

Het OM baseert zich onder meer op tapgespreken. Kuipers ontkent alle aantijgingen. Donderdag ging het vooral over mogelijke criminele activiteiten door No Surrender. Kuipers zei niks te weten van onder andere drugshandel, geheime communicatiecodes en stoorzenders in het clubhuis in Emmen voor afluisterapparatuur van de politie.