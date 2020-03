Smart IM in de Erasmus Top 250 Groeibedrijven 2020

Smart IM staat voor de tweede keer op rij in de Top 250 Groeibedrijven, zo maakte het Erasmus Centre for Entrepeneurship bekend. Hiermee behoort Smart IM ook in 2020 tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland.

Groei en ontwikkeling onder de vleugels van Avalanche Digital Group

Smart IM heeft een fantastisch jaar achter de rug. Het toonaangevende online marketingbureau werd onderdeel van de Avalanche Digital Group, een nieuwe groep van high-performance ondernemingen in de digitale markt. Mede dankzij hun nieuwe positie als onderdeel van de Avalanche Digital Group, realiseerde Smart IM een enorme stijging in omzet en groeide het bedrijf in korte tijd uit van 35 tot 50 werknemers.

Voorwaarden Top 250 Groeibedrijven

De Top 250 Groeibedrijven is een initiatief van nlgroeit. Om in aanmerking te komen voor de Top 250 Groeibedrijven 2020 is een omzet van tenminste 5 miljoen euro en een minimum van 10 FTE’s een vereiste. Ook moet er de afgelopen 3 jaar jaarlijks een groei van tenminste 20% in FTE en omzet zijn behaald. Smart IM voldoet ook dit jaar weer ruim aan beide criteria.

De krachtige succesformule van Smart IM

Smart IM was bijna 20 jaar geleden één van de grondleggers van de Nederlandse zoekmachinemarketing en -optimalisatie en heeft sindsdien geen moment stilgestaan. Met behulp van hun unieke inhouse technologie, big data en solide samenwerkingen die als onderdeel van de Avalanche Digital Group mogelijk worden gemaakt, is het bedrijf verzekerd van een mooie toekomst waarin voortdurende groei centraal staat.

“Bij ons staat de klant in het middelpunt. Het gaat om samen continu gezond groeien, waarbij we de juiste ondersteuning bieden. Onze ijverige medewerkers spelen hierin een cruciale en gewaardeerde rol.” aldus Bas de Goeje, CEO. “Samen kijken wij ernaar uit om nog groter te worden, om zo nog meer e-commerce ondernemers nóg beter van dienst te kunnen zijn.”