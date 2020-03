Toespraken koning en Merkel tijdens herdenking en 5 mei-viering

Koning Willem-Alexander houdt een toespraak tijdens de dodenherdenking op maandagavond 4 mei op de Dam in Amsterdam. Ook koningin Máxima en premier Mark Rutte zijn dan aanwezig. De 5 mei-lezing in Den Haag wordt dit jaar uitgesproken door de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Het koningspaar en Rutte zijn ook bij de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar spreekt schrijver Arnon Grunberg de 4 mei-voordracht uit.

De premier is dinsdag 5 mei ook aanwezig bij de 5 mei-lezing. Het thema van de viering is 75 jaar vrijheid. Daarna bezoekt Rutte het Bevrijdingsfestival.

In de avond zijn het koningspaar en Rutte bij het 5 mei-concert in Amsterdam. Het concert is traditiegetrouw op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré.