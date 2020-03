Voor ontucht veroordeelde atletiekcoach hoeft niet meer de cel in

De 59-jarige atletiektrainer Gerhard M. uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van achttien dagen wegens ontucht met drie minderjarige pupillen. Omdat hij die periode al in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in. De rechtbank in Dordrecht legde M. daarnaast 162 dagen voorwaardelijk op en een taakstraf van 180 uur. Ook moet hij zich laten behandelen.

De rechtbank vond dat is bewezen dat hij zich schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag. Zo masseerde hij de borsten van een meisje terwijl hij bovenop haar zat en drukte hij zijn kruis tegen het achterwerk van twee meisjes terwijl ze een start aan het oefenen waren.

Volgens de rechtbank heeft M. misbruik gemaakt van zijn positie en aanzien binnen de atletiekwereld en van het overwicht dat voortvloeide uit het leeftijdsverschil. M. mag drie jaar lang geen minderjarigen meer coachen.