Wrakingskamer: rechters tramaanslag blijven zitten

De wrakingskamer van de rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat de rechters in het strafproces rond de dodelijke aanslag bij een tram in de Domstad blijven zitten. Het verzoek van een van de slachtoffers om de rechters te vervangen is donderdag afgewezen. De strafzaak tegen de 38-jarige Gökmen T. is direct na het besluit hervat.

Het verzoek de rechters te vervangen was gedaan door juridisch adviseur Karim Aachboun, die een van de passagiers van de tram in Utrecht bijstaat. Zijn cliënt zegt dat schutter Gökmen T. het pistool op hem richtte en tweemaal de trekker overhaalde. Het OM heeft T. in zijn geval echter alleen aangeklaagd voor bedreiging, niet voor poging tot moord.

Omdat het slachtoffer bij het gerechtshof daarover een klacht heeft ingediend en die zaak nog niet is behandeld, had Aachboun de rechtbank namens zijn cliënt vorige week schriftelijk gevraagd de strafzaak tegen T. aan te houden. De rechtbank ging daar toen niet op in, maar wees het verzoek maandag op de eerste procesdag af. Volgens de juridisch adviseur zijn bij het nemen van die beslissing regels “volkomen genegeerd”.

Volgens de wrakingskamer sloeg hij op dat punt de plank mis. Dat de zittende rechters niet onmiddellijk besloten over het schriftelijk ingediende aanhoudingsverzoek, maar wilden wachten tot de rechtszaak was gestart en andere partijen zich erover konden uitlaten, was hun volste recht en niet in strijd met welke regel dan ook, aldus de wrakingskamer. “Van vooringenomenheid was geen sprake.”

De procedure rond de wraking leek de in een aparte videoruimte geposteerde T. weinig te interesseren. Hij zat eerst lange tijd onderuitgezakt en daagde een van de agenten naast hem uit door hem minutenlang indringend aan te starten. Ook maakt hij een beweging alsof hij op de agent af wilde komen. Wat hij tegen de man zei, was onhoorbaar.

Bij de aanslag op 18 maart vorig jaar kwamen vier personen om het leven en raakten meerdere personen gewond. T. heeft bekend het vuur op hen te hebben geopend.