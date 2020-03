Zeven effectieve manieren om verzuim te voorkomen

Iedereen zit weleens wat minder goed in z’n vel. Maar wat als je werknemer zich in korte tijd al vijf keer heeft ziekgemeld? Ziekteverzuim is niet alleen vervelend voor de werknemer zelf, ook voor jou. Het brengt onzekerheid, administratieve rompslomp en hoge kosten met zich mee. Arbodienst ArboNed rekende uit dat één verzuimdag de werkgever gemiddeld € 250,- kost. Gelukkig zijn er manieren om ziekteverzuim te voorkomen. Met deze 7 tips werk jij aan de gezondheid en bevlogenheid van je werknemers.

1. Creëer een fijne, open bedrijfscultuur

Werknemers brengen vaak meer tijd door met hun collega’s dan met hun vrienden. Daarom is een goede sfeer op het werk belangrijk. Investeer in teambuilding, zoals vrijdagmiddagborrels of werkuitjes. Maak regelmatig een praatje met collega’s en lunch eens samen. In een open bedrijfscultuur trekken werknemers eerder aan de bel bij onnodig hoge werkdruk, stress thuis of andere problemen. Vergeet niet het goede voorbeeld te geven door te vertellen wat jou bezighoudt.

2. Uit je waardering voor je werknemers

Van een compliment, een welgemeend bedankje of een kleine verrassing wordt iedereen blij. Geef het goede voorbeeld, zo stimuleer je een cultuur waarin werknemers elkaar complimenteren. Het is zo gedaan en kost je niets.

3. Herken de verzuimsignalen, bied informatie en hulp

Er zijn een aantal signalen die wijzen op dreigend verzuim. Denk aan verminderde productiviteit, vermoeidheid en vergeetachtigheid. Lees in dit artikel hoe je een opkomende burn-out bij een werknemer herkent. Neem fysieke en mentale klachten serieus en bied informatie en hulp. Het tijdig signaleren van problemen kan langdurig ziekteverzuim voorkomen.

4. Houd rekening met de werk-privébalans

Een hoge werkdruk kan ervoor zorgen dat werknemers in hun vrije tijd minder ontspannen. Tegelijkertijd kunnen gebeurtenissen thuis het werk nadelig beïnvloeden. Op den duur kan dat zelfs tot psychische klachten en verzuim leiden. Hoe je je werknemers aan een goede werk-privébalans helpt? Dat lees je in dit artikel.

5. Zorg voor gezonde werkplekken

Staan de bureaus op de juiste hoogte? Hebben je werknemers ergonomische hulpmiddelen, zoals een laptopstandaard? Is er voldoende frisse lucht op kantoor? Dit draagt allemaal bij aan de fysieke en mentale gezondheid van werknemers. Wist je dat (uitzicht op) natuur ook een positieve invloed op je personeel heeft? Uit onderzoek van Wageningen Universiteit (2019) blijkt dat kantoorplanten zorgen voor een betere gemoedstoestand, minder gepieker en minder ziekteverzuim.

6. Stimuleer sporten en gezond eten

Een gezonde en bewuste levensstijl zorgt ervoor dat mensen beter in hun vel zitten. Fysiek én mentaal. Dat kun je als werkgever stimuleren door een gezonde lunch of fruit op de werkplek aan te bieden. Denk ook aan korting op de sportschool in de buurt of een fiets van de zaak.

7. Vraag of je werknemers voldoening uit hun baan halen

Onderzoek van het Tinbergen Instituut (2018) toont aan: een meerderheid van de werkende mensen wil dat zijn of haar werk maatschappelijk nut heeft. Mensen die ‘purpose’ in hun werk ervaren zijn gemotiveerder en productiever. Dat kan leiden tot minder verzuim. Toets in hoeverre werknemers blij zijn met hun baan. Waar krijgen ze energie van? Wat zorgt voor frustratie? En hoe kan hun werk zinvoller gemaakt worden? Een helder gezamenlijk doel kan hierbij helpen.

Natuurlijk zijn er meer manieren om het ziekteverzuim onder werknemers terug te dringen. Met deze zeven tips kom je al een heel eind. Wees je ervan bewust dat iedere werknemer anders is. De een is gebaat bij een betere werkplek, de ander heeft meer ondersteuning nodig.

In iedere organisatie komt verzuim voor. Dit brengt wettelijke verplichtingen en financiële risico’s met zich mee. U bent namelijk financieel verantwoordelijk voor (langdurig) zieke werknemers. Met een verzuimverzekering bent u goed verzekerd voor al uw werknemers en wordt u ondersteunt bij de re-integratie van zieke werknemers.