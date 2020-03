Advocaat: levenslang ontneemt T. elke kans terugkeer samenleving

Een levenslange gevangenisstraf zoals geëist door het OM ontneemt Gökmen T. elke kans op een terugkeer in de samenleving. Dat stelde zijn advocaat André Seebregts vrijdagmorgen in de rechtbank van Utrecht. Seebregts voert daar de verdediging van T.

De rechtbank wees de raadsman aan nadat T. had aangegeven zich niet te laten bijstaan in de rechtszaal en zijn eigen verdediging te willen voeren. Afgelopen maandag bespuugde T. de advocaat toen die het bij de bespreking van zijn persoonlijke omstandigheden voor hem opnam.

Seebregts zei dat T. alleen bij het opleggen van een tijdelijke gevangenisstraf in combinatie met tbs en dwangverpleging “een meer dan louter theoretische kans heeft” ooit in de maatschappij terug te keren. Hem die mogelijkheid ontnemen is volgens hem in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De raadsman wilde de rechtbank “geen concreet voorstel” doen over de duur van de gevangenisstraf voor T. Seebregts vond wel dat die duur niet de maximale van dertig jaar moet zijn, omdat gezien de ernst van de bij T. vastgestelde stoornissen zeer langdurige behandeling noodzakelijk is.

Volgens Seebregts kan de behandeling van T. succesvol zijn, omdat zijn cliënt geen zogenoemde “overtuigingsdader” is. De strafpleiter zei dat T. niet heeft gemoord vanuit religieuze motieven, maar als gevolg van stoornissen. T. is “zwakbegaafd” bracht hij de rechtbank in herinnering. Ook noemde hij zijn cliënt een man die wordt “overschat”. “Zijn intelligentie is beperkt”, aldus Seebregts.

T., die het pleidooi van zijn raadsman via een videoverbinding vanuit een aparte zaal volgde, bleef stil toen de rechtbankvoorzitter hem vroeg of hij iets aan het verhaal van de raadsman wilde toevoegen. Via de geluidsverbinding was alleen te horen dat hij hard op zijn tafel zat te tikken.

Het OM reageert later op de standpunten van de verdediging.