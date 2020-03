Gamestreamingbeurs Amsterdam afgelast om coronavirus

Een beurs in Amsterdam voor mensen die games streamen, gaat niet door vanwege het coronavirus. Het evenement TwitchCon zou op 2 en 3 mei worden gehouden in de RAI, maar is vrijdag afgelast. Een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt.

Twitch is een platform waar mensen live kunnen uitzenden hoe ze games spelen, en waar anderen kunnen meekijken. Het is eigendom van Amazon en heeft ongeveer 15 miljoen dagelijks actieve gebruikers, vooral jongeren. De grote concurrent is YouTube. Om gamers en kijkers aan zich te binden, begon Twitch in 2015 de beurs TwitchCon in de Verenigde Staten. Kijkers kunnen daar onder meer professionele gamers ontmoeten. Vorig jaar deed de gamebeurs voor het eerst Europa aan, met een evenement in Berlijn. Dit jaar zou Amsterdam het toneel van de Europese vertakking zijn.

Eerder gingen het Mobile World Congress in Barcelona (over smartphones) en de ontwikkelaarsconferenties I/O (Google) en F8 (Facebook) niet door vanwege het nieuwe coronavirus. De vakbeurs Hannover Messe in Duitsland, waar ook veel techbedrijven zouden zijn, is uitgesteld.