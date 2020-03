Groningse studenten gaan op weg naar huis

De circa negenhonderd Groningse studenten die skivakantie vierden in een corona-risicogebied in Sestriere in Italië, vertrekken vrijdagmiddag na de lunch naar Nederland. De ongeveer veertien bussen vertrekken in twee clusters, zegt voorman Floris Hamann van studentenvereniging Vindicat.

Niet iedereen komt met de bus terug, want een aantal groepsleden is op eigen gelegenheid. De bussen gaan in elk geval allemaal naar één geheime locatie in Nederland en worden daar stuk voor stuk bezocht door iemand van de GGD. Doel van dat bezoek is in de eerste plaats het geven van informatie, maar er zal ook worden gevraagd naar klachten, waarop naar bevind van zaken zal worden gehandeld. Vervolgens reizen de studenten door naar huis.

De studenten besloten donderdag om een dag eerder terug te gaan dan was gepland. Volgens Hamann niet omdat het medisch nodig is, maar om de gemoederen een beetje te bedaren. Ook vrijdag had hij nog niets vernomen van coronaverschijnselen bij leden van de groep.

De groep vertrok afgelopen zaterdag “na overleg met experts”, toen in de omgeving van het reisdoel al diverse coronabesmettingen waren. Dinsdag volgde het aangescherpte advies om het noorden van Italië alleen te bezoeken als dat echt nodig is.

Volgens de Groningse burgemeester Koen Schuiling verdient Vindicat “een groot compliment omdat de vereniging de hele week in nauw contact met de GGD heeft gestaan en alle adviezen opvolgt”. In een interview met de regionale omroep RTV Noord roept hij ook anderen op vooral nuchter te blijven. “‘Ik maak me een beetje zorgen over het feit dat het RIVM en de GGD goede adviezen geven, maar dat mensen allemaal dingen voor zichzelf problematiseren.”

Volgens zijn woordvoerder kan Schuiling zich helemaal vinden in de opvang die voor zaterdag is geregeld als de Vindicat-studenten terugkeren in Nederland. “Geen van hen heeft op dit moment gezondheidsklachten en mochten die toch komen dan zullen de Italiaanse autoriteiten tests uitvoeren en gaat zo’n student natuurlijk niet de bus in.” De burgemeester heeft, net als GGD en RIVM, meerdere malen per dag contact met rector Harmann van Vindicat over de situatie.