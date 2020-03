Hulpverlening groter aandeel in werkzaamheden brandweer

De brandweer besteedt een steeds groter deel van haar tijd aan hulpverlening na ongelukken, stormschade of wateroverlast. Voor branden rukte de brandweer vorig jaar juist iets minder vaak uit.

In 2014 had nog een kleine 40 procent van de alarmeringen voor de brandweer betrekking op dergelijke hulpverlening. In 2019 was dat meer dan 50 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De meldkamer van de brandweer kreeg in 2019 238.000 meldingen. Daarvan waren meer dan 122.000 verzoeken om hulp, een daling van 3,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal brandmeldingen daalde met 2 procent tot iets meer dan 115.000.

De brandweer biedt de laatste jaren steeds vaker assistentie bij hulp aan onwel geworden mensen of bij reanimatie. Vorig jaar was dat 14.500 keer tegen 7300 gevallen in 2014. De hulpverlening bij ongelukken steeg in die periode met 34 procent tot 12.600. De hulp bij stormschade of wateroverlast steeg in die periode met 66 procent tot meer dan 17.000 keer.

De gemiddelde responstijd van de brandweer was in 2019 met 7,8 minuten nagenoeg gelijk met die van een jaar eerder.