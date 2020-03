Minister wil doorvliegen met halflege toestellen voorkomen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen ondanks de coronacrisis doorvliegen met halflege toestellen, omdat zij anders start- en landingstijden op grote luchthavens kunnen verliezen. “Dat zou een hele slechte zaak zijn”, vindt Van Nieuwenhuizen, die in EU-verband voor maatregelen gaat pleiten.

Bedrijven moeten volgens Europese regels minstens 80 procent van hun zogenoemde slots daadwerkelijk benutten, anders kunnen zij die voor volgend jaar kwijtraken. De internationale brancheorganisatie IATA waarschuwde deze week dat die regel ertoe kan leiden dat luchtvaartmaatschappijen door blijven vliegen op routes, ook als passagiers massaal thuisblijven.

Van Nieuwenhuizen wijst erop dat niemand daarbij gebaat is. Zij acht het ook “heel reĆ«el” dat ook de Europese Commissie oog zal hebben voor de lastige situatie van veel luchtvaartmaatschappijen, en bereid is daar rekening mee te houden. “Iedereen heeft hier last van.”

Voor vluchten van en naar China geldt al een soepelere behandeling, aldus de Nederlandse slotcoƶrdinator ACNL. Daarover zijn afspraken gemaakt met andere Europese landen. Voor een bredere vrijstelling, waarbij luchtvaartmaatschappijen ook vluchten naar andere bestemmingen kunnen annuleren zonder het verlies van slots te riskeren, is een aanpassing van de regels nodig.