‘Rebelse’ Boekenweek van start met Boekenbal

Literair Nederland loopt vrijdagavond traditiegetrouw uit voor het Boekenbal, dat de jaarlijkse Boekenweek inluidt. Het bal in het Internationaal Theater Amsterdam, de voormalige Stadsschouwburg, waar van oudsher vele schrijvers, dichters, uitgevers en boekhandelaren hun opwachting maken, is dit jaar voor de 69e keer.

Schrijver Özcan Akyol deed het thema van de Boekenweek van dit jaar – Rebellen en Dwarsdenkers – eer aan met zijn Boekenweekessay Generaal zonder Leger. Daarin uit hij felle kritiek op zijn collega-schrijvers en de rest van het Nederlandse literaire wereldje.

Het Boekenweekgeschenk, getiteld Leon & Juliette, is dit jaar van de hand van Annejet van der Zijl. Het gaat over een verboden liefde tussen een witte Nederlandse man en een zwarte vrouw in het Amerikaanse Charleston van 1820.

De Boekenweek begint zaterdag en duurt tot en met volgende week zondag. Op die dag kunnen mensen traditiegetrouw gratis reizen met de trein op vertoon van het Boekenweekgeschenk. Wie de komende week meer dan 15 euro besteedt aan boeken, krijgt dat cadeau.