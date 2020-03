Reisadvies Italië wegens corona verder aangescherpt

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië vrijdag verder aangescherpt. De provincie Pesaro-Urbino is toegevoegd aan het gebied in Noord-Italië, waar het ‘oranje’ reisadvies geldt: alleen naar afreizen als dat echt noodzakelijk is. In die provincie is het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus de afgelopen dagen verder toegenomen.

Voor de rest van Italië geldt het ‘gele’ reisadvies. Reizigers moeten dan op hun hoede zijn voor veiligheidsrisico’s. Eerder gold ‘geel’ alleen voor de regio Lazio en de provincie Pesaro-Urbino.

Een aantal gemeenten in Noord-Italië die zijn afgegrendeld vanwege de uitbraak van het virus, kan beter helemaal gemeden worden, aldus Buitenlandse Zaken.