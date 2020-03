Rutte ziet MH17-proces als belangrijke stap in waarheidsvinding

De aanstaande rechtszaak tegen vier verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 betekent volgens premier Mark Rutte nog niet het einde van het hele proces. “Dit is een heel belangrijke stap om tot waarheidsvinding te komen, maar ook gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden.”

Er wordt nog steeds gekeken naar andere verdachten en het onderzoek gaat dus voort, aldus Rutte vrijdag na de ministerraad. Maandag begint in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol de rechtszaak. Daar staan drie Russen en een Oekraïner terecht. Zij zullen vermoedelijk in afwezigheid worden berecht.

Rutte wil druk op de ketel houden. Dat is volgens hem “de beste garantie dat je uiteindelijk die gerechtigheid krijgt”. De rechtszaak zorgt ook weer voor druk en zal volgens hem in bepaalde landen “ongemak” oproepen. Hij noemde geen landen bij naam “want we wachten gewoon op de resultaten van de rechtszaak”.

Volgens internationale onderzoekers is het vliegtuig met 298 mensen aan boord, onder wie 196 Nederlanders, neergehaald door een Buk-raketlanceerinstallatie van het Russische leger en is die na die operatie ook weer naar dat land teruggekeerd. Moskou ontkent ten stelligste alle betrokkenheid.