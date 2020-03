Dekker: aanvallen op rechters ‘stoten onder de gordel’

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) hekelt in een interview met het AD politieke aanvallen op rechters en de rechtspraak, onder meer afkomstig van de PVV en FVD.

Desondanks juicht hij het toe dat maandag in een hoorzitting in de Tweede Kamer wordt gesproken over de macht van rechters.

Hij zegt het in het interview “kwalijk” te vinden dat FVD-leider Thierry Baudet “de suggestie wekt” dat rechters met hun vonnissen een “stille machtsgreep” zouden doen. Dekker noemt het daarnaast “weinig verheffend” dat bijvoorbeeld Geert Wilders sprak van “knettergekke” rechters die zich “PVV-haters” zouden hebben getoond in zijn minder-Marokkanenzaak.

“Dat zijn gewoon stoten onder de gordel”, zegt de bewindsman tegen het AD. “Want rechters kunnen niet in een talkshow gaan zitten om zich te verdedigen.”