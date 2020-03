Instortingsgevaar door grote brand in bedrijvenpand Helmond

In een pand met meerdere bedrijven aan de Vossenbeemd in Helmond heeft zaterdagochtend vanaf 04.00 uur een zeer grote brand gewoed. De brandweer meldde rond 09.00 uur dat de brand onder controle is, maar dat met een kraan enkele delen van de gevel worden weggehaald in verband met instortingsgevaar.

Ook zei de brandweer nog enige uren bezig te zijn met het nablussen van de brand in het pand, waar de vlammen uit het dak sloegen. Omwonenden zijn via een NL-Alert opgeroepen ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Veel direct omwonenden zijn er overigens niet, omdat het pand op een industriegebied staat. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw aanwezig. De hulpdiensten waren in totaal met zo’n honderd mensen aan het werk.