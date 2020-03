Sluiscomplex Driel gesloten om hoogwater

Rijkswaterstaat sluit zondag het stuw- en sluiscomplex in de Nederrijn bij Driel vanwege de verwachte hoge waterstand op de grote rivieren. Schepen kunnen ook niet door de geopende stuw varen, omdat daaraan wegens renovatiewerkzaamheden tijdelijk ophangpunten zijn bevestigd die uitsteken en door het hoge water niet te zien zijn.

Rijkswaterstaat verwacht dat de stremming zeven tot tien dagen gaat duren, liet de dienst zaterdag weten. Gewoonlijk gaan bij hoogwater de schuiven in de stuwen omhoog en kunnen schepen daar vrij onderdoor varen. Maar dat is nu vanwege de obstakels onder water te gevaarlijk. Zodra het water weer zakt, kan de binnenvaart weer geschut worden bij Driel.

De waterstand in de rivieren stijgt door hevige regenbuien in Duitsland. De Rijn bereikt naar verwachting maandag een stand van 13,25 meter boven NAP bij Lobith. Omdat er zondag weer veel regen in het Duitse stroomgebied valt, stijgt de waterstand in Nederland later in de week nog wat verder.