AH bezorgt boodschappen in Brabant niet tot in keuken om corona

Bezorgers van Albert Heijn hebben van de supermarktketen de instructie gekregen om in Noord-Brabant de boodschappen niet verder dan tot aan de voordeur te brengen. In de provincie zijn dit weekend veel nieuwe corona-besmettingen gemeld.

Normaal worden boodschappen die online zijn besteld via ah.nl op een afgesproken bezorgmoment in de keuken van de klant afgeleverd. Het besluit om dat in Noord-Brabant voorlopig niet te doen, is volgens Albert Heijn genomen op basis van de maatregelen van gezondheidsinstituut RIVM om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.