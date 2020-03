Alle luchthavens in Italië zijn open en operationeel. Ook de vliegvelden in het noorden van het land waar de Italiaanse regering in de nacht van zaterdag op zondag reisbeperkingen heeft ingesteld. Dat staat in een verklaring van de ENAC, de nationale burgerluchtvaartorganisatie van het land, waarover het Italiaanse persbureau ANSA schrijft.