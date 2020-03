CPC Loop start in Den Haag ondanks coronavirus

Hoewel internationaal verschillende sportevenementen zijn afgelast vanwege het coronavirus, start zondag in Den Haag de 45e editie van de CPC Loop. De organisatie zegt de adviezen van het RIVM en GGD GHOR te volgen en ziet geen aanleiding om het evenement af te gelasten.

Aan het hardloopevenement nemen jaarlijks ruim 40.000 mensen deel, niet alleen op de halve marathon die van de stad naar de pier in Scheveningen en weer terug loopt (city-pier-city). Zo zijn er ook kortere parcoursen voor kinderen, mensen met een handicap die bijvoorbeeld in een rolstoel of handbike zitten, en wedstrijden van 5 en 10 kilometer. Het hoofdmenu van de CPC Loop, de halve marathon, start als laatste tussen 14.30 en 15.00 uur.

De organisatie geeft extra voorlichting over de maatregelen die het coronavirus moeten voorkomen, zoals ook het RIVM adviseert. Deelnemers die koorts hebben en hoesten of kortademig zijn, krijgen het nadrukkelijke advies om niet te gaan lopen.