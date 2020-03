Internationale Vrouwendag in het teken van vrijheid

Internationale Vrouwendag staat zondag in Nederland in het teken van vrijheid. Her en der zijn activiteiten, waaronder de Women’s March in Amsterdam.

Het thema vrijheid krijgt overal een andere invulling. Een woordvoerder van het landelijk platform Internationale Vrouwendag zegt dat onderwerpen als gelijke beloning en recht op abortus veel in de schijnwerpers staan.

Maatschappelijke organisaties besteden vanuit hun eigen invalshoek aandacht aan vrouwenrechten. Zo start Amnesty International zondag een campagne voor strengere straffen op seks tegen de zin van vrouwen. Ook vraagt Amnesty aandacht voor gedetineerde vrouwenrechtenactivisten in bijvoorbeeld Saoedi-Arabiƫ en Iran.

In Den Haag verzorgt de Kessler Stichting een verwendag voor dak- en thuisloze vrouwen. Ook kunnen zij er terecht met hulpvragen en vertellen vrouwen die hun leven weer op orde hebben hun verhaal.

De Amsterdamse Women’s March begint om 12.30 uur op de Dam en gaat naar het Museumplein. De mars, die vorig jaar duizenden deelnemers trok, staat dit jaar in het teken van het recht om in verzet te komen.

Ook aan het Binnenhof klinkt de stem van vrouwen nog niet genoeg, vindt GroenLinks. De politiek telt nog altijd veel minder vrouwen dan mannen. De oppositiepartij vult daarom binnenkort de Eerste Kamer voor een dag met vrouwen. De 75 vrouwen zijn uitgekozen omdat ze geen contact hebben met politici en hun zorgen en wensen daardoor doorgaans moeilijk over het voetlicht weten te krijgen. Nu krijgen ze de kans samen voorstellen te doen waar de politiek mee aan de slag kan.