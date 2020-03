‘Nederlanders kunnen nog steeds weg uit Noord-Italië’

Nederlanders die nu in Noord-Italië verblijven, kunnen volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds thuiskomen. De Italiaanse premier Giuseppe Conte kondigde in de nacht van zaterdag op zondag vanwege het nieuwe coronavirus grootschalige quarantainemaatregelen aan voor veertien provincies in het noorden van het land.

“Er gaan nog steeds vluchten en men kan ook met de auto gewoon het land verlaten,” aldus een woordvoerder. Het ministerie raadt alle Nederlanders in de regio aan de adviezen van de lokale autoriteiten op te volgen. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders in Noord-Italië verblijven.

Ongeveer 16 miljoen mensen worden flink beperkt in hun bewegingsvrijheid door de nieuwe maatregelen, die ten minste tot 3 april gelden. Ze mogen hun huizen nog wel verlaten, maar veel openbare plekken zijn gesloten. Ook gelden er zeer strenge voorwaarden om tussen regio’s te mogen reizen. Vooralsnog zijn vliegvelden en treinstations nog wel open.

Italië is in Europa het zwaarst getroffen land. Er zijn bijna zesduizend mensen besmet, 233 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.