Nu 265 besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland

In Nederland zijn nog twee personen overleden die besmet waren met het coronavirus. Het zijn twee mannen, een 86-jarige die in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden lag en een 82-jarige die in Sittard-Geleen in het Zuyderland Medisch Centrum was opgenomen.

Beiden waren al ernstig ziek. Dat heeft het RIVM zondagmiddag bekendgemaakt. Onderzocht wordt nog hoe deze mannen besmet zijn geraakt.

In totaal zijn nu drie mensen in Nederland aan het virus overleden. Tot nu toe overleed in Nederland één besmette patiënt, een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.