Een aantal woningen in de omgeving van een snackbar in Rotterdam is zondagavond ontruimd vanwege een brand. Volgens de veiligheidsregio zorgt de brand voor veel rook. Omwonenden van de eetgelegenheid aan de Schiedamseweg wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

Een persoon is gewond geraakt. Waardoor is niet duidelijk. Er zijn meerdere blusvoertuigen opgeroepen.