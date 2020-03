V1 bij Deventer onschadelijk gemaakt, bewoners naar huis

De Duitse ‘vliegende bom’ die in een weiland langs de snelweg A1 bij Deventer werd gevonden, is zondag onschadelijk gemaakt. Een kleine duizend inwoners van het Gelderse Wilp mochten zondagavond om 20.00 uur terug naar huis. Een uurtje later dan gepland, omdat de “unieke klus” de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) meer moeite kostte dan verwacht.

In de V(Vergeltungswaffe) 1 zaten twee ontstekers die de bom van 935 kilo springstof zouden kunnen laten detoneren. De eerste ontsteker kwam vrij gemakkelijk uit het projectiel, maar de tweede zat muurvast. Pas na uren lukte het de EOD om de ontsteker los te zagen met een watersnijder. Beide ontstekers zijn zondagavond in het weiland bij Wilp tot ontploffing gebracht. De springlading is in stukken uit de V1 gehaald. Die laat de EOD later deze week bij Lochem exploderen.

Het Duitse onbemande straalvliegtuig met springlading uit de Tweede Wereldoorlog is vorig jaar bij wegwerkzaamheden aan de A1 gevonden. Het projectiel werd in 1945 afgevuurd vanaf een lanceerinstallatie ten noordoosten van Deventer en was onderweg naar Antwerpen. Maar de ‘vliegende bom’ kwam al kort na de lancering in de drassige grond vlakbij de IJssel terecht. Onderzoek wees begin dit jaar uit dat de bom na 75 jaar nog op scherp stond.

In totaal 427 adressen in een straal van 1400 meter rondom de vindplaats zijn zondag uit veiligheidsoverwegingen ontruimd. Volgens de burgemeesters van Deventer en Voorst (waar Wilp bij hoort) zijn de ontruiming en ook de terugkeer zondagavond vlekkeloos verlopen. Aan het karwei hebben zondag elf organisaties en diensten met in totaal meer dan 400 mensen gewerkt. De snelweg A1 bij Deventer, de IJssel en het luchtruim, die vanaf 06.00 uur waren afgesloten, gaan later zondagavond weer open voor verkeer.