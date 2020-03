Auteursrechtenorganisatie Buma zet muziekschrijver in spotlight

Componisten, schrijvers, tekstdichters en muziekuitgevers worden maandagavond weer in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Buma Awards. De prijzen, een van de weinige waar de maker in de spotlight wordt gezet in plaats van de uitvoerende artiest, worden uitgedeeld in Studio 21 in Hilversum.

De makers van de meest gedraaide en bestverkochte singles van 2019 worden bekroond met een Buma Award. Verder worden diverse juryprijzen uitgereikt, waaronder de Lennaert Nijgh Prijs, de Buma Gouden Harp en de Lifetime Achievement Award.

Een aantal winnaars zijn al bekend. Zo kan Pepijn Lanen, lid van De Jeugd van Tegenwoordig, de Lennaert Nijgh Prijs ophalen en is de Gouden Harp dit jaar voor dj Ben Liebrand.