Burgemeester Tilburg: matigen is het woord

“Laten we het virus op zijn Brabants te lijf gaan: matigen, dat is het woord.” Dat zei burgemeester Theo Weterings voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering maandag. Hij zei dat in reactie op een oproep van premier Mark Rutte na crisisoverleg over de verspreiding van het coronavirus.

Rutte riep de inwoners van Noord-Brabant op de komende zeven dagen zo mogelijk thuis te werken en thuis te blijven als ze verkouden of ziek zijn. Dat moet helpen het coronavirus, dat in de provincie oprukt, tot staan te brengen.

Met matigen bedoelde Weterings met minder genoegen nemen, legde hij uit. “Vroeger was dit de periode van vasten, we kozen er toen ook voor om met minder genoegen te nemen.”

In de praktijk betekent dat volgens hem dat je “gerust een pannetje soep naar de buren kunt brengen, maar dat dan wel voor de deur neer te zetten”. Ook vroeg hij even te stoppen met bezoekjes aan opa en oma en in plaats daarvan te bellen.