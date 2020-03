Cyberpesten ook in Nederland groot probleem

Volgens het CBS heeft 5 procent van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar minstens een keer te maken gehad met cyberpesten, online bedreigingen en/of stalken online. In totaal gaat het hier om 140.000 slachtoffers. Het is vooral het vrouwelijke geslacht dat hier veel te maken mee heeft. Twee derde van de meldingen was namelijk afkomstig van meisjes en vrouwen.

Wat is cyberpesten?

Volgens Stop Pesten Nu is dit slechts het topje van de ijsberg. Veel jongeren doen geen melding van de pesterijen, maar het blijkt ook dat veel adolescenten niet precies weten wat onder cyberpesten valt. Zo valt het aanmaken van een fake hate profile en iemand toevoegen aan een groep van WhatsApp, terwijl diegene dat niet wil ook onder online pesten. Veel jongeren krijgen nare comments op social media of YouTube. Een hele heftige tekst die best vaak gehoord wordt, wanneer Stop Pesten Nu voorlichting geeft is: ‘pleeg toch zelfmoord!’ Online pesten gaat vaak veel verder dan men denkt, waardoor sommige jongeren er inderdaad soms voor kiezen om hun leven te beëindigen. De zelfmoord van Tharuksan Selvam in januari 2017 zit bij sommigen nog vers in het geheugen.

Geen vakantie van cyberpesten

Het probleem met cyberpesten is dat er geen vakantie of pauze van is; het gaat 24/7 door. Jongeren nemen tegenwoordig graag een goedkoop sim only abonnement, waardoor ze overal en altijd bereikbaar zijn. Dit kan handig zijn, maar wanneer ze online gepest worden, zorgt die eeuwige bereikbaarheid voor veel problemen. Ook neemt cyberpesten ernstige vormen aan. Jongeren kunnen worden gestalkt of afgeperst worden.

Daders

Volgens Stop Pesten Nu loopt het profiel van daders uiteen. Het kunnen klasgenoten en dus leeftijdsgenoten zijn, maar ook volwassenen kunnen jongeren online het leven zuur maken. Zo komt catfishing heel vaak voor. Wanneer mensen elkaar online ontmoeten, blijkt slechts 5 procent ‘echt’ te zijn. In de meeste gevallen zit er dus een heel ander persoon aan de andere kant van chatroom. Ook vrouwen doen aan cyberpesten. Niet altijd om het pesten zelf, maar bijvoorbeeld door een zakcentje te verdienen aan afpersing. Vaak zijn de cyberpestkoppen mensen die zelf in het echte leven gepest worden en hun frustraties botvieren op hun online slachtoffers. Het aantal stalk- en sextortiongevallen is flink gestegen in 2019. De politie drukt iedereen op het hart om vooral geen geld te betalen aan afpersers. Dit laat het probleem immers niet verdwijnen. De cyberpestkop zal enkel meer geld afhandig willen maken. Het beste is om de dreiging te negeren, vervolgens alles te blokkeren en de social media-accounts in privacy-stand te zetten. Daarna is het belangrijk om hulp te zoeken.