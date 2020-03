Dochter Klaas Otto: drie doden in drugslab door mijn vriend

“Er zijn jongens dood door zijn toedoen”, schreef de dochter van Klaas Otto over haar vriend Paul G. Dat gebeurde volgens het Openbaar Ministerie in een chatgesprek met de moeder van G., vlak na de dood van drie laboranten in een drugslab in het Vlaamse Hechtel-Eksel in januari vorig jaar.

De officier van justitie deed maandag bij de rechtbank in Breda uit de doeken waarom ze vindt dat schoonzoon Paul G. van No Surrender-oprichter Klaas Otto betrokken was bij het fatale drugslab. De slachtoffers (22, 23 en 25 jaar) kwamen uit Eindhoven en Valkenswaard en zijn vermoedelijk bezweken aan een koolmonoxidevergiftiging.