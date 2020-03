Geen les voor 700 basisschoolleerlingen Breda

Zo’n 700 basisschoolkinderen uit Breda krijgen maandag geen les, omdat voor hen geen leerkracht beschikbaar is. Alle scholen in de stad volgen het RIVM-advies voor Brabanders om ook bij milde klachten thuis te blijven. Dat leidt tot meer ziekmeldingen.

Leraren en kinderen die hoesten, niezen of snotteren, al dan niet in combinatie met koorts, hebben het verzoek gekregen om niet naar school te komen. “Het spreekt voor zich dat het met het huidige lerarentekort al de nodige creativiteit vraagt om de groepen te bemensen met het reguliere verzuim”, melden de gezamenlijke schoolbesturen.

Breda is vooralsnog de gemeente met het hoogste aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus. De teller stond maandag, voor bekendmaking van de laatste cijfers, op zestien bevestigde gevallen. In de stad zitten in totaal 17.000 leerlingen op basisscholen. De besturen zijn “blij te constateren dat er vooralsnog slechts een beperkt aantal groepen noodgedwongen thuis zit”, maar ze sluiten niet uit dat het aantal de komende dagen zal toenemen.