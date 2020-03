OM sluit nog meer verdachten strafzaak MH17 niet uit

Het Openbaar Ministerie verwacht op korte termijn niet nog meer strafzaken rond het neerhalen van vlucht MH17. Dat er in de toekomst nog andere personen hiervoor vervolgd worden, sluit de officier van justitie echter nadrukkelijk niet uit. Het gaat dan mogelijk om “verantwoordelijken in de bevellijn” of bemanningsleden van het transport van de Buk-raket, waarmee het toestel uit de lucht is geschoten.

Maandag is op het Justitieel Complex Schiphol het strafproces begonnen tegen vier mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines, op 17 juli 2014. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Zij staan terecht voor het neerhalen van het vliegtuig, met de dood van alle inzittenden tot gevolg, en voor de moord op alle inzittenden.

Voor het proces is ten minste een jaar uitgetrokken.